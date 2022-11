Is na het historische vonnis in de klimaatzaak die Milieudefensie had aangespannen tegen Shell de spreekwoordelijke pleuris uitgebroken in de boardrooms van grote vervuilende bedrijven. Daarover praten we met econoom en journalist Mathijs Bouman. Wat zal Shell gaan doen om de uitstoot naar de vereiste 45% CO2 reductie te loodsen. En hoe gaat het olie- en gasbedrijf de 'zwaarwegende inspanningsverplichting' invullen om afnemers van de Shell-producten aan te zetten tot minder CO2 uitstoot?