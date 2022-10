Shell haalt klimaatvonnis niet met het planten van bomen

Het planten van bomen of beschermen van bos heet in vaktermen Nature-Based Solutions (NBS). Deze aanpak werkt niet, blijkt uit het rapport. De belangrijkste reden is dat CO2 permanent in de lucht blijft, terwijl een boom CO2 maar tijdelijk opslaat. Eén bosbrand en alle CO2 komt weer vrij en de aarde warmt verder op. Een ander groot probleem met NBS is de grote hoeveelheid land die nodig is om Shell's uitstoot te compenseren. Vaak wordt land gebruikt in het mondiale Zuiden, omdat dat goedkoper is en bomen er sneller groeien.