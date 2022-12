Shell en Eneco willen windpark te bouwen met oog voor de natuur

"Het plan dat Ecowende heeft gepresenteerd laat zien wat we kunnen doen om windparken neer te zetten die mét de natuur werken. Het kan goed samengaan. En dat is nodig want er komen nog veel meer windparken op zee om voldoende groene energie te kunnen leveren. Met veertig innovatieve experimenten en toepassingen in dit voorstel, zetten we een beweging in gang om windparken op zee te bouwen met minimale impact voor de natuur", aldus minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat in een toelichting.