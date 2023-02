Shell begint met onderzeese verkenning in Zuid-Afrikaanse wateren

"De Zuid-Afrikaanse Wild Coast is een ongerept stuk kustlijn van enorm belang. De gevolgen voor alle zeedieren, waaronder walvissen, dolfijnen, haaien, inktvissen en bedreigde diersoorten zoals karetschildpadden en zelfs pinguïns, zouden verwoestend kunnen zijn," aldus Neil Greenwood, regionaal directeur voor zuidelijk Afrika van IFAW (International Fund for Animal Welfare).

"Hoge niveaus van onderwaterlawaai door scheepvaart, olie- en gasexploratie, sonartraining van de marine en bouwwerkzaamheden verminderen drastisch het vermogen van zeedieren om te communiceren, zich te voeden, zich voort te planten en te overleven. IFAW dringt er bij de Zuid-Afrikaanse regering op aan om het geplande onderzoek van Shell te heroverwegen."

Klimaat- en biodiversiteitscrisis

Sabine Zwiers, senior campaigner bij IFAW Nederland vult aan: “We zitten midden in een klimaat- en biodiversiteitscrisis. Het is niet meer te verantwoorden dat er nog naar olie en gas wordt gezocht in kwetsbare natuurgebieden waar beschermde dieren leven die hierdoor ernstig bedreigd worden. Daarnaast dreigt ook de lokale bevolking haar inkomsten te verliezen.”

De relatief warme Agulhasstroom, die langs de oostkust van Zuid-Afrika naar het zuiden stroomt, creëert een ecosysteem dat bijdraagt aan zowel een levendige visserijsector, met ondersteuning van ambachtelijke vissers, als de toerisme-industrie van de Wild Coast.

Vrees voor een olieramp

Greenwood geeft aan dat als boren succesvol blijkt, het een bedreiging vormt voor het hele mariene milieu en de kustlijn verder naar het zuiden. "Een olielek in deze snelle stroming zal catastrofaal zijn en het zeeleven en ook de bestaansmiddelen van lokale gemeenschappen vernietigen. Denk terug aan de olieramp met de Deepwater Horizon in april 2010 in de Golf van Mexico, die resulteerde in miljarden dollars schade aan natuurlijke hulpbronnen. De belangen van aandeelhouders laten prevaleren boven die van gemeenschappen en wilde dieren is geen verstandige keuze", aldus Greenwood.

"De Zuid-Afrikaanse regering moet haar toezeggingen inzake klimaatverandering en verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen nakomen. Het onderzoek naar olie en gas door Shell is niet in lijn daarmee en dient alleen het winstbejag van multinationals - en ten koste waarvan voor Zuid-Afrika?"