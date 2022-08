'De Verdwenen Beer' | Driedelige serie

24 jul. 2022 - 12:23

Voor mij einde d"Arcyweg en ter hoogte van de Suurhofbrug een bijzondere herinnering. Mijn vader teelde Spruiten op die plek bij een Zeeuwse boer die verdreven was uit Walcheren omdat zijn gebied totaal verzout was door het onderwater zetten van zijn eiland in 1944. Ik hielp in de zomer met spruiten poten als 11-12 jarige jongen. In de etenspauze klommen we over de Zeedijk naar het Brielse gat en we zwommen daar tussen de Zeehonden. In 1955 werd de boer onteigend en vertrok naar Texel. Ooit vroeg ik mijn vader, doet het geen pijn hier te moeten vertrekken. Zijn advies was, op tijd de "Bakens" verzetten jongen. En vertrok naar Voorne Putten voor spruiten teelt. Over 5 jaar verdienen straks honderden mensen hun boterham bij de fabrieken. En hij kreeg meer dan gelijk. Zodanig dat ikzelf in 1979 ben gaan werken bij de BP raffinaderij. En tot 1999 een dikke boterham heb verdient. Toen ik in 1999 afscheid nam was mijn laatste klus, onderhoud aan de Flare (waakvlam) 85m boven het maaiveld. In beweerde toen. Ik ben hier een rijzende ster. Begon ooit op 0 N.A.P tussen de spruiten en eindig mijn carrière op 85 +N.A.P. hoe mooi was dat, zo hoog kan je klimmen. Moet nog dikwijls terug denken aan mijn vader. Die gelijk had door te voorspellen. Later verdienen mensen hier een dikke boterham. Maar ook als het je ergens benauwd wordt. Verzet op tijd JE BAKENS!