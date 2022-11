Sepiola gefilmd tijdens nachtduik | Winnaar Zelf Geschoten

De sepiola is een meester in camouflage. De dwerginktvis kan de kleur en het patroon van zijn huid veranderen om zich te verstoppen. Rob Dekker filmde de sepiola tijdens een nachtduik bij de Plaat van Oude Tonge in de Oosterschelde. "Op deze plek zijn vaak bijzondere waarnemingen, omdat de diversiteit van bodem en plant erg groot is", schrijft Rob Dekker over de waarneming.