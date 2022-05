Seizoen Beleef de Lente op hoogtepunt

Zo zijn er fantastische beelden van reusachtige zeearenden in Friesland die met heel veel geduld hun aanvankelijk nog piepkleine kuikens voeren. Inmiddels zijn de jongen flink gegroeid en zijn ze grappig onhandige wezens geworden, die vaak in werkelijk alle standen letterlijk op hun nest liggen te slapen.

Het broedvogelseizoen is momenteel op zijn hoogtepunt bij Beleef de Lente. Een hele trits aan vogelsoorten heeft momenteel een nest vol eieren of kuikens: van superschattig tot aandoenlijk lomp.

De vier kuikens van de torenvalken in Drenthe lijken lieve witte donsballetjes met een snaveltje, maar ondertussen kunnen ze behoorlijk ondeugend zijn.

Hetzelfde geldt voor de drie slechtvalkjongen in de nestkast op het Rijksmuseum in Amsterdam: ze zijn schattig en ondeugend tegelijk. Hun ontwikkeling komt goed op gang, want we hebben de eerste voorzichtige stapjes al kunnen zien.

Verder staat er een mobiele camera bij boerenlandvogels in polder Eemland. Hier zagen we achtereenvolgens kievits- en gruttokuikens, terwijl de camera nu bij een broedende scholekster staat.

Nog meer moois op komst

De komende dagen en weken is er nog meer leuk jong grut op komst. Bij de visarend in de Biesbosch die op drie eieren zit, wordt het eerste jong deze week verwacht, terwijl de eerste van vijf kerkuileieren inmiddels is uitgekomen. Unieke beelden zijn er ook van gierzwaluwen die broeden op het Betuwse kasteel Waardenburg en die afgelopen week zijn begonnen met de eileg. Dat wordt dus nog tot ver in de zomer live genieten van opgroeiende en uiteindelijk uitvliegende vogels bij Beleef de Lente.

1,7 miljoen unieke bezoekers

Eind februari zette Vogelbescherming de camera’s van www.beleefdelente.nl weer aan. Sindsdien hebben al honderdduizenden mensen meegekeken bij onder meer visarenden, zeearenden en pimpelmezen. Vorig jaar trok Beleef de Lente ruim 1,7 miljoen unieke bezoekers. Een groot deel daarvan keek wekelijks, een deel zelfs dagelijks. Met Beleef de Lente brengt Vogelbescherming het leven van de vogels in het broedseizoen letterlijk in de huiskamers van de mensen. Zo wil de organisatie laten zien hoe bijzonder vogels zijn en dat bescherming noodzakelijk is.