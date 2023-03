Scientist Rebellion voert dit weekend op meerdere plekken actie

Wetenschappers en academici van Scientist Rebellion (SR) hebben dit weekend in Eindhoven met fietsen de ingang van de privéjet terminal van Eindhoven Airport geblokkeerd. De actievoerders eisten een verbod op privéjets en een stop op korte vluchten. De actie is een gevolg op eerdere acties van SR in het kader van de internationaal gecoördineerde campagne " Make Them Pay " en is onderdeel van demanifestatie georganiseerd door Extinction Rebellion.

Op meerdere plekken in het land hebben wetenschappers en academici van Scientist Rebellion (SR) dit weekend actie gevoerd in het kader van internationaal gecoördineerde campagnes.

Volgens Scientist Rebellion is Eindhoven Airport een obstakel voor rechtvaardig klimaatbeleid doordat het geen natuurvergunning heeft, maar de overheid het veligveld wel laat uitbreiden, terwijl de problemen met stikstofuitstoot en woningbouw ook nog steeds spelen. De groep eist ook dat Eindhoven Airport serieus bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen moet stoppen met korte vluchten.

Klimaatonrechtvaardigheid

Volgens de groep draagt Eindhoven Airport bij aan toenemende klimaatonrechtvaardigheid door actief privévluchten te verwelkomen. Dr Harald Buijtendijk, hoofddocent duurzaam toerisme bij Breda University of Applied Sciences: "Een privéjet stoot tien keer meer broeikasgassen uit dan een gewone airliner. Een vlucht van vier uur in een privéjet stoot evenveel uit als de gemiddelde Europese burger in een heel jaar. Bovendien produceert 1% van de wereldbevolking meer dan de helft van de totale luchtvaart emissies, terwijl 80% van de wereldbevolking nog nooit een voet aan boord van een vliegtuig heeft gezet. Eindhoven Airport moet privévluchten daarom met ingang van nu niet meer toestaan."

Wereldwijd blinddoeken wetenschappers standbeelden en eisen klimaatactie

Niet alleen hebben zij huisgehouden op Eindhoven Airport, ook hebben zij dit weekend meerdere standbeelden geblinddoekt. In Nederland gaat het om het beeld van Spinoza naast het stadhuis in Amsterdam, Christiaan Huygens in Leiden en Erasmus bij de Laurenskerk in Rotterdam. Scientist Rebellion eist dat machthebbers niet wegkijken van de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigt.

Rotterdam, Erasmus © Scientist Rebellion

De Nederlandse actie is onderdeel van een wereldwijde actie in meer dan tien landen. Van Panama tot Australië blinddoeken rebellen iconische standbeelden om actie tegen de klimaatcrisis te eisen. De geblinddoekte beelden zijn onder meer de kleine zeemeermin (Denemarken), Rembrandt (Nederland) en Einstein (Panama). De blinddoeken gaan vergezeld met grote borden die van de machthebbers eisen: "WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering" en "Wetenschap, geen stilte". Op sommige plekken hebben wetenschappers ook tientallen alarmerende grafieken op de beelden geplakt.

Statue Sunday