Schuwe zomertortel: unieke duif in Nederland

In 1990 waren er nog ruim 20.000 broedparen in ons land. Inmiddels is dat aantal geslonken tot minder dan duizend. In deze compilatie zie je goed waarom we deze elegante duif moeten behouden als broedvogel voor Nederland.

De zomertortel staat bekend om zijn sierlijke uiterlijk en kenmerkende gekoer. Deze duif was een veelvoorkomende verschijning in Nederland, maar is de afgelopen decennia dramatisch in aantal afgenomen. Wanneer heb jij voor het laatst een zomertortel waargenomen?

Zomertortel is elegant

De zomertortel is de kleinste duif van alle Nederlandse soorten, met een blauwgrijze kop en meerdere zwart-witte strepen op de hals. De zomertortel heeft een kenmerkende getrapte, ruitvormige staart met een witte eindband. De zomertortel is de enige duivensoort in Nederland die naar het zuiden trekt in de winter. Zomertortels zijn meestal erg schuw, heel anders dus dan de andere duiven in Nederland. Het gekoer van deze duif klinkt als een regelmatige, rollende, herhaalde 'koerrrr'.

Tijdens de opnames voor de uitzending over Staats-Spaanse linies in Zeeuws-Vlaanderen gaat natuurfilmer Roel op zoek naar de zeldzame zomertortel. En dan moet je goed luisteren want het gekoer van zomertortel valt als eerste op.

Zaden voor de zomertortel

Deze duif houdt van akkerranden waar kruiden mogen bloeien en akkers die niet helemaal vrij zijn van kruiden. Deze duif kan dan genoeg zaden bij elkaar scharrelen om te overleven en zijn jongen te voeren. In het voorjaar leeft hij van allerlei zaden. Later in de zomer eet hij ook zaden van landbouwgewassen. Als er dan dichtbij ook struikgewas staat is de kans groot dat ze daarin een nest bouwen.