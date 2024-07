Schooltuinpilot op oude terp leert Friese kinderen tuinieren

In tijden dat de taal en rekenvaardigheden van Nederlandse basisschoolleerlingen teruglopen, is het bijzonder dat voor deze kinderen elke week 1,5 uur is vrijgemaakt voor het leren op de schooltuin. Maar het schooltuinieren is meer dan alleen zaden en oogsten. De kinderen krijgen elke week les met een ander thema. Of ze gaan op bezoek bij de boer. Er is namelijk een samenwerking met de boer die het land verpacht. Die heeft een paar akkers met aardappelen, maar ook vleeskippen waar de kinderen bij in de stal mochten kijken. "Sommige leerlingen vonden het prima, anderen werden spontaan activistisch. Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen leren hier hun mening over te vormen, gebaseerd op kennis", zegt Niermeijer.

De kinderen van zowel het Noorderlicht als basisschool 't Wad zijn enthousiast. Ze vertellen over de onderbroek die ze per school hebben ingegraven. Die wordt in het najaar opgegraven, de staat van de onderbroek vertelt dan wat over de bodemkwaliteit. "Hoe meer de onderbroek is verdwenen, hoe meer bacteriën er in de grond zitten. Dat betekent dat de bodem gezond is". Ook zijn scholen onderling een pompoenwedstrijd met elkaar aangegaan. "De grootste pompoen wint" ,leggen de kinderen enthousiast uit. Is er dan niks negatiefs te zeggen over de schooltuin? "Het is ver fietsen" ,zeggen Eva en Lotte van 't Wad. Dat dan weer wel.