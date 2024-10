Schooltuinen zitten volop in oogsttijd

De tomatenplanten hangen vol met tomaten. De kinderen plukken ze voorzichtig van de plant af. Juf Anouschka van den Barg heeft de tomatenplanten zelf geplant in het voorjaar. 'Ik vind het belangrijk dat kinderen leren waar hun eten vandaan komt en wat gezond is. Mijn opa en oma hadden vroeger een enorme moestuin, ik ben er dus mee opgegroeid. Een deel van onze leerlingen heeft geen toegang tot een tuin, dus op deze manier maken ze er alsnog kennis mee.'

Het SBO is een school voor speciaal onderwijs, waar kinderen op zitten die wat extra ondersteuning nodig hebben omdat ze bijvoorveeld gevlucht zijn en in hun thuisland geen onderwijs hebben gehad. 'Met een flinke taalachterstand is het moeilijk om bepaalde vakken goed te volgen, daarom geven wij ook veel praktijkonderwijs op deze school, zodat ze toch wat succesvolle ervaringen hebben.' legt van den Barg uit. Zodra de snijbieten en de wortels zijn geoogst maken ze in de keuken van de school een yoghurtdip met kruiden uit de tuin. Hier dippen ze de tomaatjes en wortel in. De kinderen die durven te proeven zijn enthousiast. 'Lekker' zeggen ze beslist.