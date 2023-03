Schooltuin biedt oplossing voor hoge groenteprijzen

Steeds meer mensen hebben door de inflatie moeite om rond te komen, meldt de NOS . IVN Natuureducatie vindt daarom dat iedereen in staat zou moeten zijn om zijn eigen voedsel te verbouwen en vindt dat er meer moet worden geïnvesteerd in schooltuinieren.

Projectleider Marieke Dekker, specialist groen en eetbaar landschap bij IVN: "Wie te weinig geld op zijn bankrekening heeft staan, heeft vaak ook moeite met het kopen van gezond voedsel omdat dit meestal duurder is dan ongezonde producten. Een goede oplossing zou zijn dat veel meer mensen zelf een moestuintje beginnen om hun eigen wortels en tomaten te kweken. Gezien alle ontwikkelingen lijkt het steeds belangrijker dat we letterlijk in staat zijn onze eigen boontjes te doppen."