Klimaattop | Schoof en EU ondertekenen verklaring voor meer geld in strijd tegen klimaatverandering

Greenpeace vindt het positief dat ook Schoof zijn naam onder de verklaring heeft laten zetten. "Dat is een goed signaal dat dit nieuwe kabinet doorgaat met het aanpakken van de klimaatcrisis", zegt klimaatexpert Maarten de Zeeuw van de milieuorganisatie, die in Bakoe de onderhandelingen volgt. Hij benadrukt wel dat "mooie ambitieuze woorden" niet genoeg zijn: om geloofwaardig te zijn op het wereldtoneel, zijn ook daden nodig. Volgens De Zeeuw houdt dat onder meer in dat Nederland al in 2040 van alle fossiele brandstoffen af moet zijn. "En zet nu een streep door de plannen voor nieuwe gaswinning in de Noordzee", voegt hij eraan toe.