Scholekster en bever krijgen in 2023 extra aandacht

Bevers doen het weer goed in Nederland. De zwemmende knaagdieren kunnen volgens DWHC tularemie krijgen, een ziekte die in Nederland tot nu toe alleen bekend is door sterfte onder hazen. In Nederland zijn ook enkele bevers gevonden met de vooral voor zwangere vrouwen gevaarlijke toxoplasmose ofwel "kattenbakziekte." In Zwitserland is toxoplasmose algemeen bij bevers. DWHC wil ook weten welke rol bevers spelen bij het verspreiden van de ziekte van Weil, een infectieziekte die nieren en lever kan aantasten. DWHC hoopt zoveel mogelijk meldingen van dode bevers te krijgen om de dieren te kunnen onderzoeken.