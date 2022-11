Wilde dieren worden mishandeld voor likes op sociale media

Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde Dieren bij World Animal Protection Nederland, maakt zich ernstige zorgen om deze praktijken. ‘In een video van dertig seconden is het dierenleed niet altijd direct zichtbaar. Bij een video met baby-aapjes die moeten overleven op een woeste rivier, ziet iedereen wel dat er iets niet in de haak is. En iemand die in de staart van een doodsbange makaak bijt, is ook duidelijk niet oké. Maar een video waarin een influencer een tijgerwelpje de fles geeft, vinden veel mensen op het eerste gezicht schattig of onschuldig. Terwijl het hier toch echt om een wild dier gaat, dat vaak op brute wijze uit het wild is weggerukt, en totaal ongeschikt is voor een leven bij mensen in huis. Dit soort dierenleed zou nooit viraal mogen gaan.’