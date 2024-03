Schokkend hoge sterftecijfers onder lammetjes voor wol

In hun rapport over deze hoge sterftecijfers benadrukken ze de noodzaak om te investeren in het fokken van schapen met minder rimpels als mogelijke oplossing. Dat is niet alleen goed om het hoge sterftecijfer tegen te gaan, maar helpt ook tegen mulesing. Fokkers snijden bij deze pijnlijke procedure een stuk huid rond de billen van lammetjes weg. Dat doen ze om te voorkomen dat de lammetjes de huidmadenziekte myiasis krijgen waarbij vliegen eitjes leggen in hun vuile wol waarna de maden zich in de huid eten. Door de combinatie van hun rimpels en het warme weer in Australië, hebben de schapen hier vaak last van.