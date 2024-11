Schildpadbloedzuiger zuigt schildpadden- én mensenbloed

Het is op zich vreemd dat de schildpadbloedzuiger in Nederland niet bekend staat als een mensenparasiet. De soort komt hier van nature voor en het is al langer bekend dat schildpadbloedzuigers soms mensenbloed drinken. “In Oekraïne werden ze vroeger, net als de medicinale bloedzuiger, medicinaal toegepast door ze mensen te laten bijten”, weet Rick. Toch is de eerste melding van een op mensen parasiterende schildpadbloedzuiger in Nederland pas gedaan in 2016, al is hier nooit wetenschappelijk over gepubliceerd.