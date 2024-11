Opgevangen Kemps Ridley zeeschildpad weer uitgezet in Golf van Mexico

Ruim een jaar nadat de zeldzame zeeschildpad binnenkwam in het Oceanium van de diergaarde waren de vergunningen rond en mocht het diertje de VS in. Vele centimeters groter en bijna twee keer zo zwaar dan toen hij verzwakt werd binnengebracht, vertrok de kerngezonde Kemps Ridley zeeschildpad naar Houston. Onder begeleiding van curator Mark de Boer, die samen met zijn collega’s maanden zorgdroeg voor het wel en wee van het dier. Dinsdag 29 oktober vertrok Boeier, vernoemd naar de vissers die hem vonden, in een op maat gemaakte kist naar Schiphol. Na het afhandelen van het laatste papierwerk, kon de kist mee op de vlucht naar Houston. Eenmaal in het opvangcentrum voor zeedieren kreeg de ‘Rotterdamse’ zeeschildpad een laatste veterinaire check. Daarna werd er een zender bevestigd. Met deze zender kunnen wetenschappers inzicht krijgen in het (zwem)gedrag van deze soort. Ook kan men zien wáár het onverhoopt fout gaat, waardoor de dieren de laatste jaren massaal stranden.

Want niet alleen in Europa werden afgelopen winter meer strandingen gemeld. Ook in de VS spoelen jaarlijks tal van onderkoelde schildpadden aan. Volgens wetenschappers speelt klimaatverandering daarbij een grote rol. Door middel van het zenderen van teruggezette dieren wordt het mogelijk om eventuele patronen en oorzaken te ontdekken.



Na enkele dagen in een bassin in Houston, was het eindelijk zover: Boeier is terug naar zee! Op 4 november haalde de Blijdorper Mark en zijn collega van Houston Zoo de schildpad uit zijn kist. Nadat ze het diertje langzaam lieten wennen aan de temperatuur en de omstandigheden, trokken ze hun handen letterlijk en figuurlijk van de schildpad af. Waarna Boeier direct het ruime sop koos om na vele maanden eindelijk weer eindeloos de flippers te kunnen strekken.



Net als Mark de Boer is ook de Texaanse zeeschildpadden coördinator Mary Kay Skoruppa verrukt met de terugkeer van Boeier naar zijn natuurlijke habitat: "Als je een bedreigde diersoort hebt, telt elk individu', reageert de Texaanse zeeschildpadden coördinator Mary Kay Skoruppa. "We zijn zo blij dat Boeier is gered, gerehabiliteerd en gezond genoeg is bevonden om vrij te laten, zodat ze zich weer bij de reproductieve populatie kan voegen en mogelijk kan bijdragen aan het herstel van de soort".