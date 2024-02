Scherpe blik van een velduil

21 feb. 2024 - 10:50

Prachtig filmpje van de velduil. Ik woon nog geen anderhalve kilometer van de plek waar het opgenomen is en ben te voet ook eens gaan kijken. Wat me wel irriteerde is het aantal fotografen die zich niets van de regels aantrokken, de uiterwaarde inliepen buiten de paden en zich niets aantrokken van de daar geldende regels. De uilen trokken zich er gelukkig meestal weinig van aan maar ik kon ook constateren dat ze af en toe verstoord werden. Moet de beheerder Stichting IJssellandschap bij een volgende keer hoog water maar extra handhaving inschakelen? Als de fotografen op de weg waren gebleven of even naar de andere kant van de weg waren gelopen hadden ze ook mooie plaatjes kunnen schieten van een groep waterpiepers.