Schepen op vloeibaar aardgas stoten veel methaan uit

In tegenstelling tot auto's kunnen containerschepen geen lange afstanden afleggen op accu's. In de maritieme industrie wordt een breed scala aan alternatieve voortstuwingsmethoden en brandstoffen besproken. Naast waterstof en ammoniak staan ook zogenoemde 'e-fuels' in de belangstelling. Probleem is dat groene toepassingen nog niet op grote schaal beschikbaar zijn. De keuze is nog altijd tussen lng of dieselaandrijving.