Schepen en vogels spotten in nieuwe getijdengebied Hedwigepolder

Eind oktober stroomde er voor het eerst Scheldewater binnen in de Hedwigepolder op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en België. Zondag heeft de provincie Zeeland een deel van de voormalige polder eenmalig opengesteld, zodat bezoekers een kijkje konden nemen in het nieuwe getijdengebied, dat samen met de net over de grens gelegen Prosperpolder ongeveer 470 hectare groot is.

Nog niet afgerond

Na de open dag sluit de Panoramaheuvel weer voor publiek, want de werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Op de heuvel komt een uitkijk- en radartoren met informatiecentrum, horeca, expositieruimte, slaapplaatsen en panoramaterras. "We verwachten dat de werkzaamheden eind 2025, begin 2026 klaar zijn", zegt woordvoerster Wyanda Schop van de provincie Zeeland.

Hedwigepolder

De Hedwigepolder werd in 1907 ingepolderd en vooral voor de landbouw gebruikt. Ondanks verzet vanuit de politiek en door bewoners tegen het afstaan van landbouwgrond voor natuurherstel besloot het Rijk in 2012 definitief eb en vloed in het gebied terug te brengen. George Dobbelaar uit Terneuzen is geen voorstander van de ontpoldering, toch stapt hij in de zonnetrein om het resultaat te bekijken. "Er is zo veel hongersnood en armoede in de wereld. Daarom heb ik er moeite mee dat goede landbouwgrond is opgeofferd."

Vogels spotten

De passagiers in de zonnetrein zien tijdens hun rit vogels af en aan vliegen in het nieuwe getijdengebied. Vogelaars onderscheiden onder meer diverse eendensoorten, een kleine zilverreiger en enkele steltlopers. Ook de schepen die door het Nauw van Bath in de Westerschelde varen, zijn goed te zien vanuit de trein. "Een mooi project, dit nieuwe getijdengebied", zegt Pierre Struyff uit Antwerpen. "We zijn zeker van plan hier vaker te gaan wandelen."

Reactie Red onze Polders

Magda de Feijter van stichting Red onze Polders, die zich verzette tegen het terugbrengen van eb en vloed in de Hedwigepolder denkt daar anders over. "Ik had zelf geen behoefte de open dag te bezoeken. Het is heel triest dat zo'n mooie polder verloren is gegaan. Bovendien is het verontrustend dat water uit de Westerschelde, dat is verontreinigd met giftige stoffen als PFAS, de polder is binnengestroomd."

Bron: ANP