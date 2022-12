Schelpen tegen een invasieve exoot

Het is misschien wel de vervelendste plant van Nederland, de watercrassula. Dat zegt Thomas van der Es, boswachter op Texel. Ook bij Dorpzicht, een natuurgebied op het noorden van het eiland, hebben ze er last van. Deze week is hier een proef gestart. Een dik pak schelpen op de oevers van de plas moet de watercrassula indammen.

De watercrassula is een populaire vijverplant. Ooit geïmporteerd uit Australie, lekker groen en hij groeit als kool. Maar omdat de plant hier in Nederland geen natuurlijke vijanden kent, is hij de afgelopen decennia veranderd in een nachtmerrie voor natuurbeheerders. Er hoeft maar een milimeter van deze plant in een natuurgebied terecht te komen, en hele vennen of duinvalleien worden overwoekerd. Zo ook op Texel.