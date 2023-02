Scheepvaart nog lang niet duurzaam

Waar we ook van af moeten in de scheepvaart zijn de scrubbers, aldus Leemans. Om te voorkomen dat na het verbranden van de stookolie zwaveloxiden de lucht in worden gepompt worden deze scrubbers ingezet om deze stoffen af te vangen. Of ‘te wassen’, zoals het ook wel wordt genoemd. Omdat veel schepen nog goedkope hoogzwavelige stookolie gebruiken zijn ze verplicht om scrubbers aan boord te hebben. Er is trouwens veel kritiek op. Het blijkt namelijk dat veel schepen het ‘scrubwater’, dat vol zit met schadelijke metalen en PAKs niet aan land brengen maar op zee overboord kieperen. Hup de zee in.