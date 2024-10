Scheepvaart aanpassen aan migratieroutes van Arctische walvissen

“Het Arctic Blue Corridors-rapport is een mijlpaal voor een goed beheer van het Noordpoolgebied, dat vier keer sneller opwarmt dan de rest van de planeet", zegt specialist Arctische regio bij WWF Gert Polet. "Daardoor komen unieke diersoorten, met name de narwal, beluga en Groenlandse walvis, in het gedrang."

Volg de walvis en pas daar de route van je schip op aan. Dat is de opzet van een nieuw interactief rapport waarmee het Wereld Natuur Fonds (WWF) de walvissen in de buurt van de Noordpool beter wil beschermen. Dat is hard nodig omdat zogeheten blauwe corridors waarover walvissen van zuid naar noord zwemmen worden bedreigd door de opwarming van het Noordpoolgebied en de groeiende scheepvaartactiviteit. Het rapport benadrukt de dringende noodzaak voor internationale samenwerking én individuele bijdragen om deze unieke diersoorten te beschermen.

Het is de eerste keer dat alle kennis rond migratieroutes van Arctische walvissoorten en economische ontwikkelingen in het gebied zo uitgebreid in kaart gebracht. WWF zet zich in om in 2030 ten minste 30% van het Noordpoolgebied beschermd te hebben. "Goed beschermde, verbindende blauwe corridors in de overige 70% moeten een veilige doorgang bieden voor deze unieke diersoorten", aldus Polet.

Arctische walvissen onder druk

Walvissen zoals de narwal en beluga zijn afhankelijk van het Arctisch gebied voor voedsel en bescherming. Deze walvissen volgen eeuwenoude migratieroutes langs de randen van het zee-ijs, waar ze in de zomer hun voedsel vinden in afgelegen gebieden. Nu het zee-ijs sneller smelt, verschuiven hele ecosystemen steeds verder noordwaarts. Hierdoor verliezen walvissen niet alleen hun toegang tot voedsel, maar worden ze ook blootgesteld aan toenemende scheepvaart, wat het risico op aanvaringen en verstoring door onderwatergeluid verhoogt.

© WWF

“De blauwe corridors die deze walvissen gebruiken voor hun jaarlijkse migratie zijn essentieel voor hun overleving,” zegt Dr. Melanie Lancaster, Senior Specialist Arctische Soorten bij WWF. “Nu we deze migratieroutes in kaart hebben gebracht, zien we duidelijk de bedreigingen waar ze mee te maken hebben. Het is noodzakelijk dat we snel actie ondernemen om walvissen te beschermen tegen scheepsbotsingen en de impact van geluidsoverlast onder water.”

Vaarroutes verleggen en snelheidsbeperkingen

Naast de oproep aan overheden om strengere regels in te voeren voor de scheepvaart in Arctische wateren, vraagt WWF-NL ook de Nederlandse scheepvaartsector om hun verantwoordelijkheid te nemen. Door vaarroutes te verleggen, snelheidsbeperkingen in te voeren en te investeren in stillere technologieën, kunnen schepen de impact op de migratieroutes van walvissen aanzienlijk verminderen.

WWF-NL pleit voor het integreren van de blauwe corridors in nationale en internationale scheepvaartplannen en roept beleidsmakers op om samen te werken met de IMO en de Arctische Raad. Op lokaal niveau dragen energie-efficiënte maatregelen, zoals het verminderen van onnodige energieconsumptie, ook bij aan de strijd tegen klimaatverandering.

Bekijk hier het online rapport.