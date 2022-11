Scheef klimaatbeleid vergroot ongelijkheid in de samenleving

De uitstoot van iemand die behoort tot de rijkste 1% van Nederland is 70.000 kilo CO2e per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Onder mensen met een inkomen uit de onderste 50% is dat slechts 7.000 kilo. Dat is ook veel minder dan de rijkste 10% met ruim 27.000 kilo. In de afgelopen 30 jaar is de uitstoot van rijk en arm wel afgenomen, maar niet in gelijke mate. De allerrijksten verminderen hun uitstoot met een magere 3%, terwijl de armsten ruim 40% teruggingen. Ondanks de grote verschillen komen subsidies en belastingkortingen vooral bij mensen met hoge inkomens terecht, concludeert Ecorys.