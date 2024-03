Schatzoeken naar zeldzame varens in Utrechtse straatputten

Niet elke straatputje is geschikt voor planten. “De eerste vereiste is dat er water in de put staat, ten tweede moet er een stukje zijn waarop de plant kan groeien zoals een voeg of wat aarde. In een plastic of betonnen put groeit niks. Verder moet het putje niet onder bomen staan, omdat de bladeren het putje verstikken.” Vooral putjes in de wijken Overvecht, Kanaleneiland en Lage Weide blijken aan die voorwaarden te voldoen. Daar kunnen dan ook spannende vondsten gedaan worden.