Scharrelende en poetsende waterrallen | Compilatie Zelf Geschoten

De waterral is een broedvogel die je niet vaak ziet, omdat hij zich goed schuilhoudt. Vaak is zijn ‘gegil’ wel te horen in het moeras. Het is deze filmers gelukt de waterral vast te leggen in zijn natuurlijke habitat. Hij is zich druk aan het poetsen en aan het rondscharrelen in deze compilatie. En in het laatste fragment zien we ook een bokje!