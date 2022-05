Schapen onderhouden de 'Sahara van Brabant'

De Loonse en Drunense duinen is een van de grootste stuifzandgebieden van Nederland. Het wordt ook wel de Sahara van Brabant genoemd. Om het stuifzandproces optimaal de kans te geven, mag het niet vergrassen of dichtgroeien. Maar die dreiging is er wel, vooral op de heideterreinen. Door stikstof rukken grassen en boompjes op.