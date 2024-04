Schapen helpen schotse hooglanders Nieuws • 05-06-2012 • leestijd 1 minuten • 60 keer bekeken • bewaren

In het Deelerwoud (Gld) overwoekert het gras de heide. Het gras groeit in de zomermaanden zelfs zo hard, dat de schotse hooglanders het alleen niet in toom kunnen houden. Een kudde heideschapen gaat ze nu helpen. De schapen grazen binnen een tijdelijk raster dat regelmatig wordt verplaatst naar de plekken waar het nodig is. Vooral in het weekend, maar ook door de week ’s avonds zal de eigenaar met zijn border collies rondtrekken over de uitgestrekte heidevelden van het Deelerwoud.

Open verbinding

De afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten veel werk kunnen uitvoeren in het Deelerwoud dankzij ILG-subsidies van de provincie. Er is onder andere een open verbinding gemaakt tussen de verschillende heidevelden op de Zuid Veluwe.

Extra 'grasmaaiers'

Doel is om deze gerealiseerde open verbindingsstroken tussen Hoge Veluwe en Veluwezoom open te houden. De schapen helpen hierbij doordat zij de opslag van boompjes tegengaan. Ook helpt schapenbegrazing om meer structuur in de heide aan te brengen en om de vergrassing van de hei tegen te gaan.