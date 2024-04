''Schade klimaatverandering loopt in biljoenen''

Het instituut schat de totale wereldwijde klimaatschade met de huidige stand van zaken op 38 biljoen dollar per jaar in 2050. Dat komt neer op een 19 procent lager wereldwijd inkomen dan wanneer er geen klimaatverandering zou zijn. Op de meeste plekken in de wereld zien de onderzoekers negatieve gevolgen, zowel van de hogere temperaturen als van hevigere buien en overstromingen die daarvan het gevolg zijn. Ze verwachten dat de schade veruit het grootst is in Afrika en het zuiden van Azië.