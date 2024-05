Schaatsenrijders, de vuurvlinder en overige onderwerpen

We krijgen een spoedcursus schaatsenrijders van ecoloog Ton van Haaren. Hoe doen die kleine beestjes dat, zo snel over het water schieten? En hoeveel soorten zijn er eigenlijk? Bij de Jagersplas in Zaandam gaan we ze zoeken met een netje. Maar dat blijkt nog niet zo makkelijk...

De grote vuurvlinder is een zeldzame, bedreigde vlindersoort, die in Nederland eigenlijk alleen nog in Overijssel, in de Weerribben voorkomt. De vlinder zelfs is prachtig, fel oranjerood gekleurd. Meestal is hij maar een paar weken als vlinder te zien, in de maand juli. Om iets over de aantallen van deze bijzondere vlindersoort te weten te komen, doet de Vlinderstichting juist in deze tijd van het jaar (in mei) onderzoek naar de rupsen van de grote vuurvlinder, want die zijn makkelijker te tellen dan de rondfladderende vlinders.