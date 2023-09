Schaapherders op de Utrechtse Heuvelrug

De ene keer begeleidt Clemens de kudde naar een nieuw begrazingsgebied, de andere keer doet zijn vrouw dat, maar ook zijn drie kinderen helpen mee in het bedrijf. Zo ook oudste zoon Tijmen. Samen met Clemens en Tijmen maken we een wandeling met de kudde over de Heuvelrug. Tijdens het wandelen kijken zij of de schapen goed eten en bewegen, of er geen - voor de schaap giftige - rododendrons op de route staat, sturen zij de honden aan, en zorgen ze voor graasrust. Pas wanneer dat alles onder controle is, dan hebben vader en zoon tijd om van de natuur te genieten die hen omringt, of om Menno het een en ander over hun werkwijze te vertellen.