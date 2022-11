'Satelliet meet stikstof veel nauwkeuriger'

Met behulp van een onder meer door weerdienst KNMI en onderzoeksinstituut TNO ontwikkeld satellietmeetsysteem kan voor elke hectare worden gekeken wat de hoeveelheid stikstofdioxide en ammoniak daar is. "Deze metingen brengen de volledige Nederlandse atmosfeer in kaart, terwijl ‘ouderwetse’ meetstations alleen een relatief klein omliggend gebiedje meten", aldus Caeli, dat naar eigen zeggen satellietgegevens omzet naar bruikbare inzichten.

In april kwam naar buiten dat het RIVM een coderingsfout had gemaakt in het bepalen van de top 100 van bedrijven die het meeste ammoniak uitstoten. De nieuwe fout heeft "betrekking op de emissie die is toegewezen aan diverse varkens- en pluimveestallen". De impact van deze laatste fout is nog niet bekend. Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, noemde de nieuwe fout "gênant en met consequenties".