Sanering voormalige vuilstort Groenewoud voor natuurontwikkeling

De gemeente Wijdemeren, waar Kortenhoef onder valt, is bezorgd over de bodemverontreiniging rond de stortplaats van 30 hectare die in de jaren zeventig werd gesloten. De provincie benadrukt dat er nu geen onaanvaardbare gezondheidsrisico's zijn en de sanering bijdraagt aan een gezondere leefomgeving.

De provincie Noord-Holland heeft besloten een voormalige stortplaats ten westen van Hilversum te saneren. De schoonmaak is volgens de provincie nodig voor natuurontwikkeling. De werkzaamheden rond de voormalige vuilstortplaats Groenewoud in Kortenhoef mogen maximaal 2,5 miljoen euro kosten.

Met bewoners en andere betrokkenen is vaak gesproken over mogelijke sanering, waarvoor de organisatie Afvalzorg vijf scenario's heeft opgesteld. De provincie heeft gekozen voor de optie die zo min mogelijk overlast en werk met zich meebrengt en het minste kost. Wel is het verwachte resultaat op milieuhygiënisch gebied minder dan bij andere scenario's.

De verspreiding van vervuiling naar het oppervlaktewater wordt aangepakt, de sloten en slootkanten worden opgeschoond en er wordt een kleilaag aangebracht. Later worden dunne deklagen opgehoogd. Voor, tijdens en na het werk houdt de provincie in de gaten of er geen vervuiling doorsijpelt naar diepe grond- en waterlagen of het grondwater in de polder.

Natura 2000-gebied

Kortenhoef valt binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en grenst aan de Oostelijke Vechtplassen, een Natura 2000-gebied. De provincie wil er graag hoogwaardige natuur ontwikkelen, zei gedeputeerde Rosan Kocken (natuur, GroenLinks) eerder. Veel partijen in Provinciale Staten vrezen dat zware metalen of andere gevaarlijke stoffen alsnog uitspoelen door de werkzaamheden. Er was onlangs een grote meerderheid voor een motie met het verzoek het gebied pas in te richten als zeker is dat de gezondheid niet in het geding komt en de situatie veilig is voor omwonenden en omgeving.

De werkzaamheden gaan uiterlijk over twee jaar van start, maar mogelijk al veel eerder.