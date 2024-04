Samenwerking voor dieren in rampen en crises

Bij rampen vallen slachtoffers onder huisdieren, landbouwdieren en wilde dieren. Daarom hebben hulporganisaties als DierenLot, de Dierenbescherming en de Federatie Dierenambulances Nederland samen de Stichting Dieren in Rampen opgericht. De stichting haalt de overstromingen in Limburg in 2021 aan, waar dierenhulporganisaties niet in actie konden komen, omdat ze niet in het crisisprotocol waren opgenomen. Daar moet de nieuwe stichting een uitkomst voor bieden.