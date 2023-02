Saharastof hangt op kilometers hoogte en waait vaak verder

Elk jaar komt het wel eens voor en wordt Saharastof verwacht, ook dit jaar weer. Rico Schröder, meteoroloog bij Weeronline, zegt: "Saharastof is niets anders dan fijn zand dat afkomstig is uit het noorden van Afrika. Doordat de korreltjes zo klein zijn spreken we van Saharastof in plaats van Saharazand. Het stof is dusdanig licht dat het bij een stevige wind in het noorden van Afrika de lucht in wordt geblazen. Als de wind in onze streken uit het zuiden waait kan het stof ook onze streken bereiken."