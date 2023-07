Rupsendoder sleept rups z'n hol in | Zelf Geschoten

Een horrorfilm is er niks bij; de grote rupsendoder verlamt de veel grotere rups en sleept die zijn hol in, om deze nog levend op te eten… deze video's zijn gemaakt door Gijs Vermeulen en Connie Posthuma.

De grote rupsendoder is een graafwesp die haar naam dankt aan de rupsen die ze eet. Vaak zijn dit rupsen van uiltjes, die een stuk groter zijn dan de wesp zelf. Toch zijn de rupsen geen tegenstander voor de grote rupsendoder; met een steek verlamt de wesp de rups. Vervolgens sleept ze de rups mee naar haar holletje, waar ze één ei in heeft gelegd. Ze blijft haar nakomeling rupsen voeren totdat de larve verpopt. Onderstaande video is gefilmd door Lucas van Loenhout.