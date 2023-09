Rupsendoder, jonge spechten en familie torenvalk | Zelf Geschoten

Spreeuwen hangen graag rond bij konikpaarden. Daar zijn vaak insecten te vinden, zoals vliegjes en larven in de poep of op het paard zelf. Gefilmd door Tim Wijgerde. Bettina de Fouw komt deze prachtige kudde konikpaarden met veulentjes tegen in Friesland in onderstaande video. "Een onvergetelijk cadeau vond ik dit tafereel", schrijft ze.

De boerenzwaluw metselt zijn nest vaak onder dakranden of richels. Ouders komen elk jaar terug naar hetzelfde nest. Laat ze dus vooral hangen! Dit nest is gefilmd door Ingrid Schaareman. Boerenzwaluwen bouwen nesten in boerenstallen, onder bruggen en afdaken. Gewoonlijk worden 4 of 5 eieren gelegd, maar heel soms worden er wel eens 8 eieren in een nest aangetroffen.