Runderen te vaak net voor of na kalveren vervoerd

Omdat het risico op letsel of onnodig lijden tijdens vervoer van genoemde dieren groot is, mogen koeien niet op transport als de draagtijd voor meer dan 90 procent gevorderd is of als ze de week ervoor hebben geworpen. Veehouders kunnen voorkomen dat deze koeien vervoerd worden "bijvoorbeeld door voorafgaand aan het vervoer drachtcontroles te laten uitvoeren door een dierenarts, of door dek- of inseminatiedata zorgvuldig en juist te registreren", aldus de NVWA.