Ruim zestig procent van basisscholen heeft versteend schoolplein

School en in het verlengde daarvan het schoolplein is de plek waar kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een groen schoolplein belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Net als de natuur komen zij er letterlijk tot bloei. IVN pleit er daarom voor dat voor 2030 alle basisscholen in Nederland beschikken over een gezonde, groene buitenruimte om te spelen en te leren en die tevens de natuur een handje helpt.

De schoolpleinen van ruim zestig procent van de basisscholen in Nederland zijn vrijwel volledig versteend. Dat blijkt uit een peiling van IVN Natuureducatie onder ruim duizend ouders en leerkrachten. Honderdduizenden kinderen brengen dag in dag uit hun pauzetijd door op deze betegelde pleinen, waarop het bij warm weer vaak te heet is om buiten te spelen en die bij hevige regenval kampen met wateroverlast. Per provincie zijn de resultaten verschillend. Positief vallen Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland op, waar de provinciebesturen de afgelopen jaren echt werk hebben gemaakt van de vergroening van schoolpleinen.

Schoolrapport

Zover is het helaas nog niet. Zo heeft IVN met de verkiezingen voor de Provinciale Staten voor de boeg in kaart gebracht hoe het staat met de hoognodige vergroening van de schoolpleinen in Nederland en op basis daarvan voor alle provincies een schoolrapport opgemaakt.

Slechts 15 procent van de basisscholen krijgt van ouders en leerkrachten de maximale vijf sterren wat betreft natuur op het schoolplein, terwijl 63 procent hooguit twee sterren krijgt. Opvallend is de slechte score van scholen in de randstad, waar veel basisscholen slechts één ster krijgen als het op het schoolplein aankomt. ‘Heel jammer, want juist in deze provincies is meer groen zo belangrijk. Wij roepen de provincies daarom op om hier de komende vier jaar echt werk van te gaan maken,’ aldus programmaleider Vincent van der Veen.

PS verkiezingen groene schoolpleinen © IVN Natuureducatie

Goede voorbeeld

De afgelopen vier jaar hebben verschillende provincies wel de schouders gezet onder de vergroening van schoolpleinen en hebben zo’n duizend basisscholen mede dankzij de provincie een gezond, natuurrijk plein gekregen. Noord-Brabant is daarbij koploper met 340 groene schoolpleinen en heeft de ambitie dat alle Noord-Brabantse schoolpleinen vergroenen. Reden voor IVN om de provincie in de persoon van gedeputeerde Hagar Roijackers vrijdag 10 maart in het zonnetje te zetten.

Zilver en brons

Overijssel staat op een goede tweede plaats met 183 schoolpleinen, die op de schop gingen. Gelderland eindigt als derde. Hier werden 266 pleinen vergroend, maar deze provincie heeft flink meer basisscholen dan haar bovenbuurman.

Makkelijker gezegd dan gedaan

IVN hoopt dat de andere provincies de komende jaren het goede voorbeeld gaan volgen, want naast de provincies in de randstad vallen ook de rapportcijfers van onder andere Friesland, Groningen en Flevoland flink tegen. Van der Veen: ‘Veel provincies delen de ambitie om de schoolpleinen te vergroenen, maar in de realiteit gebeurt er nu nog te weinig. Zonde, want een groen schoolplein heeft tevens een fijne buurtfunctie. Kinderen spelen daar ook in hun vrije tijd heel graag. In het belang van onze kinderen moeten de provincies dus echt voortvarender aan de slag gaan.’