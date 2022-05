Ruim 800 vleermuizen gespot tijdens jaarlijkse tuintelling

De tuintelling leidt niet tot harde conclusies over de vleermuispopulatie in Nederland. Daarvoor moet de telling nog meerdere jaren plaatsvinden "en zou het goed zijn als er nog meer mensen meedoen", aldus de woordvoerder. Ook is niet altijd met zekerheid te zeggen of er goed geteld is. Een vleermuis die rondjes vliegt kan bijvoorbeeld voor meerdere vleermuizen worden aangezien.