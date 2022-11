Ruim 200.000 mensen vroegtijdig overleden door luchtvervuiling in de EU

Zeker 238.000 mensen in de Europese Unie zijn in 2020 vroegtijdig overleden door luchtvervuiling. Dit is een lichte toename ten opzichte van een jaar eerder, toen luchtvervuiling tot de dood van zo'n 231.000 mensen leidde, stelt het Europees Milieuagentschap in het donderdag verschenen rapport Air quality in Europe 2022. Luchtvervuiling is daarmee de grootste milieubedreiging voor de gezondheid.

De EU heeft afgesproken dat in 2030 het aantal doden door luchtvervuiling 55 procent lager moet zijn dan in 2005. Volgens het agentschap is dat haalbaar, want inmiddels ligt het aantal 45 procent lager. In 2050 moet de kwaliteit van de lucht in de EU zo verbeterd zijn dat ze niet meer schadelijk is voor de gezondheid. Om dit te bereiken zijn extra inspanningen nodig, zegt het agentschap.