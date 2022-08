Ruim 2000 mensen starten met opruimen van stranden

Elke dag ruimen de vrijwilligers tegelijkertijd stranden in het noorden en in het zuiden van het land op. Zij verwijderen al het afval dat ze tegenkomen, maar deze editie is er extra aandacht voor sigarettenpeuken. Vorig jaar raapten de schoonmakers 57.772 peuken op van het strand. Op populaire stranden in Nederland, zoals Zandvoort, Noordwijk en Scheveningen, is de sigarettenpeuk het meest gevonden soort afval. De filters erin bestaan voor een groot deel uit plastic. En er zitten allerlei giftige stoffen in. Een sigarettenpeuk kan wel 1000 liter water vervuilen.