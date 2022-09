Ruim 1700 natuurbeschermers vermoord in het afgelopen decennium

In de tien jaar dat Global Witness rapporteert over het geweld tegen natuurbeschermers is het aantal moorden alleen maar toegenomen. Veel van het toenemende geweld en repressie houdt verband met territoriale conflicten en het gebruik van de natuur voor geldelijk gewin. Ondanks de toenemende dreiging blijven duizenden activisten over de hele wereld zich verzetten om de natuur te beschermen.

IUCN NL werkt aan concrete interventies die de veiligheid van bedreigde natuurbeschermers verbeteren, zoals een registratiesysteem om beter inzicht te krijgen in de problematiek, veiligheidstrainingen en maatregelen en het documenteren van bewijs voor strafzaken. Hierbij richten wij ons met name op vrouwelijke natuurbeschermers, omdat zij bovenop geweld en dreigingen ook vaker met discriminatie te maken krijgen.

Ook zorgen we ervoor dat er snel actie ondernomen kan worden als natuurbeschermers in nood zijn. Dat doen we bijvoorbeeld door fondsen beschikbaar te stellen zodat mensen acuut in veiligheid gebracht kunnen worden of rechtsbijstand kunnen krijgen.