Ruim 100.000 mensen tellen 1.4 miljoen vogels | Tuinvogeltelling 2025

In het onderstaande fragment van Vroege Vogels Radio is te horen hoe gemakkelijk het tellen van tuinvogels gaat. Vogelaar Lobke Bekkema staat bij tuin van het bezoekerscentrum bij het Naardermeer met een timer van een half uur in de hand:

De huismus wordt in alle provincies het meest waargenomen. Vooral in Gelderland staat deze tuinvogel ver bovenaan in de tellingen. ‘De huismus leeft vaak in groepjes van zeven. Hoewel ze hoog blijven scoren, is het aantal huismussen in de afgelopen decennia meer dan gehalveerd. Door onze tuinen vogelvriendelijker in te richten met biologische inheemse beplanting, kunnen we bijdragen aan hun leefomgeving,’ aldus Timo Roeke van Vogelbescherming Nederland.