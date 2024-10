Ruim 100.000 handtekeningen voor ecologische landbouw en minder stikstof

"Meer dan honderdduizend bezorgde mensen tekenden voor een rechtvaardige omslag naar ecologische landbouw", zegt de directeur van Greenpeace Andy Palmen. "Een vorm van landbouw die werkt binnen de grenzen van natuur en klimaat. We zijn blij met deze steun en die is ook hard nodig, want wie aan landbouw denkt, denkt nu aan de natuur- en stikstofcrisis, aan slechte waterkwaliteit en aan boeren in onzekerheid. We hebben op korte termijn dappere en ingrijpende keuzes nodig en een overheid die nu aan de slag gaat met het beschermen van de natuur en die boeren helpt bij deze omslag."