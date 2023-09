Ruim 10.000 egels geteld tijdens tweedaagse Egeltelling

Via tuintelling.nl en waarneming.nl kunnen mensen doorgeven wanneer ze een of meerdere egels hebben gezien. De telling gaat nog door tot maandagochtend. De meeste egels zijn tot dusver geteld in Zuid-Holland (769), gevolgd door Noord-Holland (721) en Gelderland (678).

De egels moeten de komende tijd flink op zoek naar eten voordat ze een paar weken in winterslaap gaan. Mensen die egels willen helpen worden aangeraden een bakje water en droge kattenbrokjes buiten te zetten, aldus de woordvoerster. "Dat schijnt het beste te zijn voor de darmen." Melk en meelwormen raadt ze af.