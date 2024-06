Ruim 1,2 miljoen voor nationaal landschap De Groene Long Nieuws • 31-08-2005 • leestijd 1 minuten • bewaren

Minister Dekker (VROM) draagt met ruim 1,2 miljoen euro bij aan de uitvoering van het project Inrichting Volgermeerpolder. Het gebied ligt in Waterland boven Amsterdam en maakt deel uit van het nationaal landschap de Groene Long. Het geld komt uit het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) van het ministerie. De minister vindt het project een goed voorbeeld van versterking van het nationaal landschap door ontwikkeling, waardoor er bijvoorbeeld ruimte komt recreatie.

De Volgermeerpolder is een groot bodemsaneringsproject. Het inrichten van de polder is pas mogelijk als de sanering is voltooid. De sanering valt niet onder de BIRK-bijdrage, maar is wel een voorwaarde. Het project voorziet in de verbetering van onder meer de waterkwaliteit en de toegankelijkheid voor een breed publiek. Het gaat daarbij om de aanleg van 14 kilometer aan wandeldijkjes, een kanoroute en fietspaden.

Met de uitvoering van het project ziet minister Dekker kans voor een economische impuls in het gebied. Met de toekenning van 1,2 miljoen euro aan de Volgermeerpolder neemt zij het advies over van de commissie die haar adviseert bij de investering van de BIRK-gelden. Met de BIRK-regeling investeert het ministerie van VROM in projecten die passen binnen het ruimtelijk beleid. Eerder ontving het Hoeksche Waard Vlietproject een bijdrage van 2,97 miljoen van VROM in de serie groene projecten uit het BIRK programma.