Ruilverkaveling 2.0: de oplossing voor landbouw én natuur?

Klimaat, bodem, water, stikstof, mest: het zijn dé grote problemen waar zowel natuur als landbouw mee te maken hebben. Sterker nog: de problemen worden steeds groter en oplossingen lijken verder uit zicht dan ooit. Maar ruilverkaveling zou wel eens een begin van een oplossing kunnen zijn, denkt groene ondernemer en groene denker Tom Bade. En dan niet alleen voor de crisis in de landbouw, maar ruilverkaveling kan ook heel goed uitpakken voor de natuur in Nederland, zegt hij.

Rond 1970 hield het de gemoederen in de Nederlandse buitengebieden flink bezig: de percelen van boeren waren te verspreid en te klein en in het kader van de schaalvergroting in de landbouw werden er percelen tussen landeigenaren uitgewisseld, zodat een boer bijvoorbeeld meer aaneengesloten land dichter bij z’n boerderij kreeg. Een grootscheepse ruilverkaveling dus. “En daarmee is dus wel in de loop van een halve eeuw heel veel van het mooie agrarische natuurlandschap verdwenen. En daarom wordt ruilverkaveling vaak gezien als schadelijk voor natuur en landschap”.