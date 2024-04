Rozetten schieten de grond uit

We zijn vroeg in het seizoen in de Waterwinbossen in Zeeuws-Vlaanderen. De bomen hebben nog geen blad en de temperatuur moet nog stijgen. Maar als je dan planten wil zoeken, doe het dan op zandgrond, zegt botanist Nathalie De Somer. En laat de Waterwinbossen, buiten de duinen, nou de enige plek in Zeeland zijn waar je zandbodem hebt in plaats van klei.